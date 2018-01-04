Корреспондента ВГТРК выдворяют из Латвии

Рига, , 16:41 — REGNUM Власти Латвии выдворяют из страны журналистку Ольгу Курлаеву, которая работает в компании ВГТРК. Об этом сообщают в четверг, 4 января, «Вести.Ru».

"Ей (журналистке) дали сутки, чтобы уехать, — передает вещатель. — Курлаеву сочли угрозой национальной безопасности».

Напомним, муж Ольги Анатолий Курлаев, который является журналистом телеканала ТВЦ, был депортирован из Латвии 3 января. Мужчина был внесен в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналиста российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева задержали в Риге 2 января.

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