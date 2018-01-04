В Татарии в результате ДТП погибли четыре человека

Казань, , 16:25 — REGNUM В Пестречинском районе Татарии столкнулись два легковых автомобиля. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает МВД по региону.

ДТП произошло в четверг, 4 января, на 63-м км автодороги Казань — Шемордан. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

«Водитель автомобиля Hyundai Creta (…), по предварительным данным, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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