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В результате крушения поезда в ЮАР погибли четыре человека

Происшествия

Еще около 40 ранены

Йоханнесбург, ЮАР, 4 января 2018, 14:43 — REGNUM  Четыре человека погибли, еще несколько десятков получили ранения в результате крушения пассажирского поезда в провинции Фри-Стейт в ЮАР, сообщает британское агентство Reuters.

Такая информация поступила от экстренных служб 4 января. По их данным, поезд сначала сошел с рельсов, затем врезался в грузовик и загорелся.

«Четыре человека объявлены погибшими», — заявил официальный представитель частной сети больниц Netcare Тебого Магоро.

«Приблизительно 40 получили ранения», — добавил он.

В свою очередь, в службе скорой помощи сообщили о том, что число получивших ранения достигло 100 человек.

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