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Пассажирский автобус сгорел дотла в центре Санкт-Петербурга

Происшествия

О пострадавших не сообщается

Санкт-Петербург, 4 января 2018, 14:20 — REGNUM  В Санкт-Петербурге сгорел пассажирский автобус. Сообщение о пожаре на стрелке Васильевского острова поступило на пульт дежурного сегодня, 4 января, в 11:27.

У дома № 1 на Биржевой площади горел автобус марки MAN. Сообщается, что транспорт частный и был припаркован у обочины.

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«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

На то, чтобы полностью ликвидировать возгорание, пожарным потребовалось менее полчаса. Салон автобуса выгорел полностью. По какой причине в транспорте вспыхнул огонь, а также был ли в нём водитель, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в Северной столице летом 2016 года. Рано утром 6 июля прямо на ходу загорелся пассажирский автобус №54А, автотранспорт сгорел дотла за считаные минуты. Пассажиров на момент ЧП в салоне автобуса, который следовал из парка, не было.

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ЧП в общественном транспорте

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