Житель Новосибирской области «восстал из мёртвых»

Новосибирск, , 12:09 — REGNUM Невероятное потрясение испытал житель Новосибирской области при приёме на работу: в отделе кадров выяснили, что соискатель уже пять лет как должен лежать в могиле. Инцидент произошёл ещё осенью 2017 года, но, чтобы «восстать из мёртвых» потребовалось несколько месяцев судебных разбирательств. Подробности VN.ru сообщила помощник председателя Ордынского районного суда Елена Карлова.

По её словам, мужчина, обратившийся в суд с исковым заявлением об аннулировании актовой записи о смерти, предъявил документы, удостоверяющие личность, а также доказал, что имеет постоянное место жительства. Между тем во всех документах, в том числе и в базе Пенсионного фонда, он числился усопшим в 2012 году.

«Решением суда права Владимира Б. были полностью восстановлены, свидетельство о смерти признано недействительным», — пояснила Елена Карлова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года похожая история произошла в Обнинске Калужской области, где суд удовлетворил требование прокурора о признании недействительным медицинского свидетельства о смерти и аннулировании записи акта о смерти местного жителя.

Проверка установила, что мужчина, на имя которого выдано свидетельство о смерти, на самом деле жив, но, преследуя личные интересы, никаких мер к аннулированию записи акта о своей «смерти» самостоятельно не предпринимал.

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