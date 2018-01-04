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Четверо детей рухнули с аттракциона «Улей» в Иркутске

Происшествия

Медицинская помощь потребовалась пятилетней девочке

Иркутск, 4 января 2018, 11:31 — REGNUM  Неприятным происшествием ознаменовался новогодний отдых для четверых юных посетителей одного из парков развлечений в Иркутске. Как сообщает сегодня, 4 января, СУ СК РФ по Алтайскому краю, накануне вечером несколько несовершеннолетних детей, в возрасте от трёх до одиннадцати лет, упали с высоты. С подозрением на ушиб грудной клетки госпитализирована пятилетняя девочка.

«По предварительной версии, произошёл обрыв крепления конструкции аттракциона «Улей», и дети упали на мягкое покрытие пола», — отмечается в сообщении правоохранителей, которым предстоит провести теперь доследственную проверку (ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, аттракцион «Улей» представляет собой верёвочную конструкцию (лабиринт), закреплённую на металлическом каркасе специальной формы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только в начале декабря 2017 года получил наказание администратор, по вине которого в Калининграде с металлических креплений сорвалась кабинка-ракушка, в которой находились 27-летний мужчина и его семилетний сын.

В результате этого ЧП, произошедшего осенью 2017 года в Центральном парке культуры и отдыха, ребёнок получил телесные повреждения средней тяжести, отцу причинён легкий вред здоровью. Администратор оштрафован на 50 тысяч рублей.

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Опасные аттракционы

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