Сильный туман помешал вылету самолёта из Кемерова в Москву

Кемерово, , 09:12 — REGNUM Сильный туман задержал сегодня, 4 января, вылет самолёта, следовавшего из Барнаула в Москву. Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на сотрудников международного аэропорта Кемерова имени А.А.Леонова, рейс «Аэрофлота» вместо 02:55 вылетел только в 04:00 (по Москве).

«Остальные рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 ушли согласно расписанию», — сообщили сотрудники аэропорта.

Накануне, 3 января, авиаинцидент произошёл также с самолётом SU 1431, следовавшем из Барнаула в Москву. Из-за сигнализации, сработавшей после взлёта в багажном отсеке, самолёт посадили в Новосибирском аэропорту, где пассажиры пробыли почти сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2017 года пассажирский самолёт Аirbus A320, выполнявший рейс из Челябинска в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона лайнера.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирский лайнер Аirbus A320 вернулся в Челябинск из-за разгерметизации