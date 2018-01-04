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«Новогодние» стрелки повредили машины в Барнауле и Иркутске

Происшествия

Люди не пострадали

«Новогодние» стрелки повредили машины в Барнауле и Иркутске
Иллюстрация: Группа Barnaul22 в Соцсетях
Стекло автомобиля, пробитое выстрелом из пневматики

Барнаул, 4 января 2018, 08:17 — REGNUM  В Барнауле и Иркутске новогодние праздники не обошлись без любителей пострелять из пневматики. В обоих случаях пострадали автомобили, в которых находились люди, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В столице Алтайского края инцидент произошёл вечером 31 декабря 2017 года возле одного из домов поулице Сухэ-Батора. Пуля попала в боковое стекло проезжающего мимо легкового автомобиля, в котором находились пассажиры, в том числе, ребёнок.

Проведение доследственной проверки поручено следственному отделу по Индустриальному району следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

В Иркутске аналогичное ЧП произошло 1 января. Неизвестный обстрелял из пневматического оружия автомобиль в районе Синюшиной горы. Выстрелы были произведены по боковому зеркалу и стеклу из дома №16 на улице Маршала Конева, сообщает ИА «Иркутск онлайн» со ссылкой на очевидца в группе «ДТП 38 RUS» в «ВКонтакте». Проверку по данному факту проводят в ГУ МВД по Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похожее ЧП 1 января 2018 года произошло также на севере Москвы: сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу из окна жилого дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Москве

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