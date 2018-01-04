На Алтае значительно похолодало

Барнаул, , 07:46 — REGNUM Температура воздуха в Алтайском крае сегодня, 4 января, значительно понизилась. По данным синоптиков, ночью в отдельных районах столбик термометра показывал −28…−33˚С, а днём ожидается −13…−18˚С (местами −19…−24˚С), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В связи с похолоданием в готовности к немедленному реагированию при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций находятся сейчас аварийные бригады ЖКХ, дорожные и аварийно-спасательные службы, подразделения МЧС России, дорожной полиции, медицинских учреждений.

В ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю тем временем напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности:

«Чтобы не допустить пожара в своем доме, важно обратить внимание на исправность печного отопления и электрооборудования. Не пользуйтесь самодельными (кустарными) обогревательными приборами. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь, не поручайте надзор за ними детям. Чтобы из печи не выпали горящие угли, ее дверцу необходимо плотно закрывать. Не перекаливайте печь. Будьте осторожны при обращении с огнем, в том числе при курении. Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних. Если вы случайно заметили дым из дома по соседству или, тем более, открытый огонь — незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону службы спасения 101. Помните: в ситуации, когда дорога каждая минута, от ваших правильных и своевременных действий может зависеть чья-то жизнь».

Всего за последние сутки в Алтайском крае произошло шесть техногенных пожаров (горели автомобили в Новоалтайске и Барнауле, надворные постройки в Советском и Егорьевском районе, гараж и автомобиль в Кулундинском районе, сарай в Заринске). К ликвидации огня были привлечены 40 человек личного состава, задействовано 13 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после оттепели и дождей, наблюдавшихся в конце декабря, на Алтай пришли метели и похолодание. Подразделения МЧС, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды.

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