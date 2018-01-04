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Мужчина с ребёнком порезвились в барнаульском игровом центре ночью

Происшествия

Любители аттракционов явно сэкономили на покупке билетов

Мужчина с ребёнком порезвились в барнаульском игровом центре ночью
Иллюстрация: Фрагмент видео с камер наружного наблюдения
Барнаулец с ребёнком развлекаются ночью в игровом центре

Барнаул, 4 января 2018, 07:20 — REGNUM  Незабываемое приключение под новый год организовал для ребёнка барнаулец, проникший ночью в игровой центр «Pioneer Park» после его закрытия. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с записью камер видеонаблюдения, опубликованной на видеохостинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Любители аттракционов порезвились в своё удовольствие. Подсвечивая путь фонариком, они катались на электромобилях и с горки, прыгали на батуте, фотографировались. При этом они явно сэкономили на покупке билета. За час пребывания в игровом центре нужно заплатить 200 рублей, а стоимость посещения батутного парка составляет 150 рублей за 15 минут.

Кстати, именно на дороговизну аттракционов указывают некоторые посетители в отзывах на «Флампе».

Напомним, торгово-развлекательный центр «Пионер» начал свою работу в апреле 2016 года. Якорными арендаторами ТРЦ являются «Лента», «H&M», «Эльдорадо», «Детский мир», «Рив Гош», Burger King и другие.

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Опасные аттракционы

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