Мужчина с ребёнком порезвились в барнаульском игровом центре ночью

Барнаул, , 07:20 — REGNUM Незабываемое приключение под новый год организовал для ребёнка барнаулец, проникший ночью в игровой центр «Pioneer Park» после его закрытия. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с записью камер видеонаблюдения, опубликованной на видеохостинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Любители аттракционов порезвились в своё удовольствие. Подсвечивая путь фонариком, они катались на электромобилях и с горки, прыгали на батуте, фотографировались. При этом они явно сэкономили на покупке билета. За час пребывания в игровом центре нужно заплатить 200 рублей, а стоимость посещения батутного парка составляет 150 рублей за 15 минут.

Кстати, именно на дороговизну аттракционов указывают некоторые посетители в отзывах на «Флампе».

Напомним, торгово-развлекательный центр «Пионер» начал свою работу в апреле 2016 года. Якорными арендаторами ТРЦ являются «Лента», «H&M», «Эльдорадо», «Детский мир», «Рив Гош», Burger King и другие.