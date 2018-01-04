ДТП на МКАД: столкнулись шесть автомобилей

Москва, , 02:59 — REGNUM В ночь с 3 на 4 января 2018 на Московской кольцевой дороге (МКАД) произошло крупное дорожно-транспортное происшествие — столкнулись шесть автомобилей, передает Рен ТВ.

ДТП произошло на 70 км внешней стороны МКАД в районе Северное Тушино.

В результате столкновения автомобилей на МКАД пострадали три человека.

По предварительным данным среди пострадавших есть грудной ребёнок

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Официальных сообщений от ГИБДД пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в Югре на трассе Ханты-Мансийск — Нягань произошло ДТП. При столкновении двух автомобилей погибли 10 человек.

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