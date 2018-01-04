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В Югре на трассе, где погибли три семьи, движение восстановлено

Происшествия

Ранее трассу перекрывали, было организовано реверсивное движение

Ханты-Мансийск, 4 января 2018, 01:43 — REGNUM  На трассе региональной автодороги Ханты-Мансийск — Нягань 3 января поздно вечером после крупного ДПТ восстановлено движение автомобилей, сообщили в региональном МЧС.

Ранее движение по региональной трассе было приостановлено из-за крупного ДТП, произошедшего днем 3 января. После перекрытия трассы было организовано реверсивное движение.

ДТП случилось в Октябрьском районе Югры 3 января в районе 16:30 по местному времени.

На трассе столкнулись два легковых автомобиля. При столкновении погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

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Авария с 10 погибшими в Югре

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