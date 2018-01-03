Урал: погибли многодетный актёр, дед с внуками и четверо детей

Челябинск, , 22:39 — REGNUM На Урале 3 января основными обсуждаемыми темами стали трагические случаи. В Екатеринбурге погиб отец четверых детей, на Южном Урале — мужчина и двое его внуков, а в Югре ДТП унесло жизни 10 человек, в том числе четверых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Смерть в Екатеринбурге

В Екатеринбурге без вести пропал актёр и отец четверых детей Фёдор П. 1 января в жилом районе Елизавет он ушёл укладывать спать одного из своих детей. С тех пор его не видели.

Тревогу забили родственники. К поискам подключились добровольцы. Им удалось найти труп мужчины.

«Друзья! Трагически погиб Федор… Ушел. Держимся», — гласит запись на его странице в социальной сети ВКонтакте, сделанная днём 3 января.

О мужчине известно, что он был художественным руководителем одного из театров. Причину его гибели выясняет следствие.

Трагедия на Южном Урале

3 января в Челябинской области стало известно о гибели мужчины, а также его маленьких внука и внучки. Трагедия произошла ещё 1 января в посёлке Межозёрном в квартире многоэтажного дома. Детей и их дедушку сгубила сигарета.

Уже установлено, что не потушенная сигарета чуть не привела к пожару. Квартира оказалась заполнена едким дымом. Дети и мужчина задохнулись.

На форумах челябинцы выражают своё возмущение по поводу беспечности гражданина «Хорошо покурил дедуля», — горько шутят интернет-пользователи.

10 погибших в Югре

3 января Югра снова прогремела на всю страну. В столкновении двух иномарок погибли 10 человек. Из них четверо — дети, в том числе младенец.

Трагедия произошла на дороге, которая, как заявляют в МЧС, была очищена от льда и снега и обработана противогололёдными реагентами. Установлено, что один из водителей выехал на встречную полосу. Затем произошло роковое столкновение.

По факту гибели людей полиция возбудила уголовное дело. Расследовать его будет Следственный комитет.

Отметим, начало года для Урала выдалось кровавым. Как ранее сообщало РЕ, 1 января семь человек, в том числе, трое детей, насмерть отравились газом в Оренбургской области, а ещё пять (среди них 10-летний мальчик) в Курганской.

«Предположу, что этих трагедий можно было бы избежать. Если бы взрослые соблюдали нормы безопасности, правила дорожного движения и… не упивались вусмерть…», — написал в соцсетях один из уральцев.

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