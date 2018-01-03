Учебный самолет Т-2 разбился в Греции

Афины , , 20:10 — REGNUM В Греции потерпел крушение учебный самолет T-2, который принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генштаб военной авиации.

Инцидент произошел в среду, 3 января, на Пелопоннесе.

«В 12:00 (13:00 мск), во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата, — говорится в сообщении. — В 12:04 вертолет AB-205 ВВС поднял летчиков, которые здоровы, и передал их в подразделение».

В настоящее время специалисты выясняют причины ЧП.

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