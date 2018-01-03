Среда, 3 Января 2018 года
21:00:03 МСК

Учебный самолет Т-2 разбился в Греции

Происшествия

Инцидент произошел в среду, 3 января, на Пелопоннесе

Афины , 3 января 2018, 20:10 — REGNUM  В Греции потерпел крушение учебный самолет T-2, который принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генштаб военной авиации.

Инцидент произошел в среду, 3 января, на Пелопоннесе.

«В 12:00 (13:00 мск), во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата, — говорится в сообщении. — В 12:04 вертолет AB-205 ВВС поднял летчиков, которые здоровы, и передал их в подразделение».

В настоящее время специалисты выясняют причины ЧП.

Читайте также: В рухнувшем в Коста-Рике самолете находились американцы

А также: В Австралии потерпел крушение гидросамолет, есть жертвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить