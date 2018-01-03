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В Чечне застрелили начальника территориального отдела полиции

Происшествия

Нападавший скрылся на машине полицейского

В Чечне застрелили начальника территориального отдела полиции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция

Грозный, 3 января 2018, 19:46 — REGNUM  В Чечне убит начальник территориального отдела полиции села Аватуры Шалинского района Абубакар Устарханов. Происшествие произошло сегодня вечером, 3 января, в сельском магазине, когда сотрудник МВД расплачивался. По словам источника в правоохранительных органах республики, полицейский погиб на месте от выстрела в голову.

Как сообщается, в настоящее время личность убийцы предварительно установлена. Это местный житель Хамзат Б., пишет портал «Кавказ.Реалии». После убийства злоумышленник выхватил у полицейского оружие и скрылся с места преступления на его машине.

Поиски нападавшего ведутся. В селе перекрыты все дороги, закрыты магазины, объявлен план «Перехват».

По предварительным данным, 27-летний убийца ранее был сотрудником правоохранительных органов.

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