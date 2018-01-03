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Бастрыкин требует разобраться в гибели 10 человек в Югре

Происшествия

На место трагедии выедут следователи ХМАО

Бастрыкин требует разобраться в гибели 10 человек в Югре

Ханты-Мансийск, 3 января 2018, 19:10 — REGNUM  Глава СКР Александр Бастрыкин требует разобраться в резонансном смертельном ДТП в Югре, которое унесло жизни 10 человек. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователям предстоит на месте разобраться во всех деталях происшествия и ходатайствовать перед прокуратурой о передаче уже возбуждённого уголовного дела из полиции в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Октябрьском районе ХМАО на 159-м километре дороги Ханты-Мансийск — Нягань» столкнулись «Мазда-6» и Renault Duster. Погибли 10 человек, в том числе четверо детей. Один ребёнок был грудным.

На место уже выехал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин. А в ЧС заявляют, что к качеству дорожного полотна претензий нет.

По предварительным данным, в одной из машин были жители Югры, а во второй — Ямала.

Читайте ранее в этом сюжете: 10 погибших в Югре — к дороге претензий нет?

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Авария с 10 погибшими в Югре

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