10 погибших в Югре — к дороге претензий нет?

Ханты-Мансийск, , 18:56 — REGNUM Участок дороги, на котором 3 января в ДТП погибли 10 человек, находился в нормальном состоянии и регулярно обрабатывался реагентами. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС России.

Напомним, 10 человек, в этом числе четверо детей, погибли днём 3 января на трассе Ханты-Мансийск — Нягань. Столкнулись две машины. Предположительно, в одной из них были люди из Югры, а во второй — с Ямала.

Один из детей был грудным. В результате ДТП начался пожар. На место аварии выехали сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, прокуратуры и других служб.

По данным окружной прокуратуры, сейчас одной из задач является оценка состояния дорожного полотна. Впрочем, в МЧС отмечают, что к дороге претензий, скорее всего, нет. Полотно было очищено и регулярно обрабатывалось реагентами от гололёда.

Напомним, по факту гибели 10 человек полиция завела уголовное дело. Тела погибших доставят в Нягань.

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