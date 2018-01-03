В Чувашии снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Чебоксары, , 18:52 — REGNUM По данным Роспотребнадзора по Чувашии, на 52-й неделе (с 22 по 28 декабря) 2017 года в республике зарегистрировано 4598 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 372 случая на 100 тыс. населения, что ниже показателя предыдущей недели на 13,1% и ниже среднемноголетнего уровня на 24,9%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в целом по республике и во всех возрастных группах детей на 2,5% — 25,9%. Среди заболевших 68,6% составили дети до 17 лет.

В целом по республике и во всех возрастных группах уровни заболеваемости были ниже недельных эпидемических порогов на 1,3% — 45,5%.

Всего по республике госпитализирован 141 больной гриппом и ОРВИ (на предыдущей неделе — 139), из них 125 (88,6%) — дети до 17 лет.

По республике за неделю лабораторно обследовано 108 больных ОРВИ, возбудители заболевания определены у 26 (24,1%), из них у 24 (22,2%) — вирусы парагриппа, у 1 (0,9%) — аденовирус, у 1 (0,9%) — вирус гриппа А (H3N2) — в г. Чебоксары у непривитого подростка 17 лет. Структура возбудителей ОРВИ за неделю составила: вирусы парагриппа — 92,3%, аденовирус — 3,8%, вирус гриппа А (H3N2) — 3,8%.