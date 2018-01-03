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Погибшие под Няганью могли быть жителями Югры и Ямала

Происшествия

Личности всех жертв крупного ДТП пока не установлены

Ханты-Мансийск, 3 января 2018, 18:29 — REGNUM  В Югре пока не установлены личности всех погибших в результате ДТП, случившегося днём 3 января под городом Няганью. Предположительно, в одном из автомобилей ехали жители Югры, а во втором — Ямала.

На месте трагедии развёрнут межведомственный оперативный штаб. Сейчас решается вопрос с доставкой тел погибших. Их отправят в Нягань. Тем временем полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП.

Скорее всего, дело передадут в органы СКР. Свою проверку ведёт и прокуратура. Среди задач, поставленных перед ведомством, проверить состояние дороги, на которой и произошла трагедия.

Официальной реакции губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось на 159-м километре трассы «Ханты-Мансийск — Нягань» 3 января в 16:30 по местному времени. Столкнулись машины «Renault DUSTER» и «Mazda 6». Погибли 10 человек, в том числе четыре ребёнка.

Читайте ранее в этом сюжете: На месте гибели 10 человек в Югре развёрнут оперативный штаб

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Авария с 10 погибшими в Югре

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