Погибшие под Няганью могли быть жителями Югры и Ямала

Ханты-Мансийск, 3 января 2018, 18:29 — REGNUM В Югре пока не установлены личности всех погибших в результате ДТП, случившегося днём 3 января под городом Няганью. Предположительно, в одном из автомобилей ехали жители Югры, а во втором — Ямала.
На месте трагедии развёрнут межведомственный оперативный штаб. Сейчас решается вопрос с доставкой тел погибших. Их отправят в Нягань. Тем временем полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП.
Скорее всего, дело передадут в органы СКР. Свою проверку ведёт и прокуратура. Среди задач, поставленных перед ведомством, проверить состояние дороги, на которой и произошла трагедия.
Официальной реакции губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой пока нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось на 159-м километре трассы «Ханты-Мансийск — Нягань» 3 января в 16:30 по местному времени. Столкнулись машины «Renault DUSTER» и «Mazda 6». Погибли 10 человек, в том числе четыре ребёнка.
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