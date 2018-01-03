В Казани вызовы скорой сократились и изменились

Казань, , 18:13 — REGNUM Станция скорой медицинской помощи Казани в последнюю неделю декабря приняла порядка 8,4 тыс. вызовов. Число обращений уменьшилось, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 25 по 31 декабря казанцы вызывали врачей к месту несчастных случаев 1,2 тыс. раз, в общественные места 1,3 тыс. раз, на пожары 20 раз, а на роды — 73. Чаще всего пациенты нуждались в помощи из-за разного рода заболеваний — 6,4 тыс. вызовов.

Именно за счет болезней и родов число вызовов сократилось на 97 в сравнении с предыдущей неделей. К примеру, выездов к будущим мамам было на 11 меньше, чем неделей ранее, а к пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения — на 3.

Казанцы чаще, чем прежде, вызывали скорую помощь на пожары, ДТП и в общественные места. Количество таких обращений выросло на 3, 14 и 91 соответственно. Тем не менее, при возгораниях и авариях не было ни одного случая со смертельным исходом, сообщает Станция скорой медицинской помощи Казани.