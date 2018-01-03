Среда, 3 Января 2018 года
21:00:03 МСК

В Югре в результате ДТП погибли 10 человек

Происшествия

ДТП произошло на 158 км трассы «Ханты-Мансийск-Нягань» в Октябрьском районе

В Югре в результате ДТП погибли 10 человек
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машина скорой помощи

Ханты-Мансийск, 3 января 2018, 17:11 — REGNUM  В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) столкнулись два легковых автомобиля — Mazda 6 и Renault Duster. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло на 158 км трассы «Ханты-Мансийск-Нягань» в Октябрьском районе.

По последним данным, в результате аварии погибли 10 человек (шесть взрослых и четверо детей).

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

Читайте также: В Пермском крае в результате ДТП погибли 3 человека

А также: 9 человек погибли на дорогах Прикамья в новогодние праздники

Читайте развитие сюжета: На месте гибели 10 человек в Югре развёрнут оперативный штаб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить