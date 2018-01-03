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СКР проводит проверку по факту нападения пантеры на мужчину в Подмосковье

Происшествия

Мужчина, имя которого не называется, хотел покормить хищников

СКР проводит проверку по факту нападения пантеры на мужчину в Подмосковье
Пантера

Истра, Московская область, 3 января 2018, 16:09 — REGNUM  По факту нападения пантеры на мужчину в Истринском районе Подмосковья проводится проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

Информация о ЧП поступила 2 января, когда в одном из вольеров в городе Истра было обнаружено тело мужчины с укушенными ранами тела.

По предварительным данным, мужчина, имя которого не называется, хотел покормить хищников. При попытке войти в вольер пантера набросилась на него и покусала.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия, — говорится в сообщении. — Назначена судебно-медицинская экспертиза».

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