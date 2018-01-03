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В Нигерии в результате теракта погибло 11 человек

Происшествия

За актом насилия может стоять «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В Нигерии в результате теракта погибло 11 человек
Иллюстрация: Voice of America
Нигерийская армия ведёт бой с боевиками «Боко Харам»

Абуджа, 3 января 2018, 14:09 — REGNUM  По меньшей мере 11 человек стали жертвами 3 января теракта в одной из мечетей на северо-востоке Нигерии, сообщает британское агентство Reuters.

Такая информация поступила от местных жителей и медицинских работников.

По их данным, теракт, совершенный смертником, произошел в городе Гамбору, расположенном в штате Борно, поблизости от границы с Камеруном, ранним утром.

На данный момент ни одна организация не заявила о своей причастности к теракту.

Тем не менее штат Борно является место активных действий радикальной исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ее боевики регулярно применяют смертников, в том числе девушек и молодых женщин, для осуществления терактов в многолюдных местах, таких как мечети и рынки.

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«Боко Харам» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней

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