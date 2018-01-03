В Ижевске жильцов пострадавшего в пожаре дома расселяют в маневренный фонд

Ижевск, , 13:38 — REGNUM Вопросы пострадавших в результате пожара семей обсуждались на заседании городского штаба в мэрии Ижевска. Глава Ижевска Юрий Тюрин поставил задачу руководителям администрации Ленинского района — в постоянном режиме поддерживать связь с жителями пострадавшего дома.

Утром 2 января в жилом доме по ул. Автономная, 28а в Ижевске произошло возгорание, причина пожара в настоящее время устанавливается. Повреждена крыша 2-этажного деревянного дома, в котором проживают 20 человек в шести квартирах. В настоящее время четыре семьи выразили желание переехать в маневренный фонд, остальные временно проживают у родственников. 9 января состояние дома обследует комиссия, будет принято решение по ремонту крыши.

«Всем людям необходимо обеспечить нормальные условия проживания, у них должна быть крыша над головой. Сразу после новогодних праздников будет решен вопрос о выплате компенсации жителям этого дома», — сказал Тюрин.

Также на совещании обсуждались вопросы содержания объектов улично-дорожной сети, расчистки проезжей части и тротуаров от снега, уборки мусора. Сообщалось, что на улицы города ежедневно выходят в среднем около 60 единиц спецтехники предприятий благоустройства. С начала снегопадов, с 1 декабря, вывезено 55 816 тонн снега. За прошедшую неделю на устранение зимней скользкости было израсходовано 1 402 тонны песчано-соляной смеси и 173 тонны химического реагента СБГ, вывезено 83 тонны мусора.

Рустам Маликов, начальник Управления муниципальной милиции, сообщил, что 29 и 30 декабря было выявлено 89 многоквартирных домов, где обнаружены угроза схода снега и сосульки на крышах. При участии городской Службы 072 и Единой дежурно-диспетчерской службы проведена предупредительная работа с управляющими компаниями, нарушения устранены. Сотрудники Управления муниципальной милиции ежедневно проводят проверки территорий, выявленные замечания направляются в управляющие компании для устранения.

На заседании штаба также был поднят вопрос об уборке и вывозе мусора из урн, с контейнерных площадок на придомовых территориях. Поступающие жалобы жителей направляются в управляющие организации, подрядным организациям для принятия мер. Участники совещания отметили, что не всегда своевременная уборка мусора связана с тем, что с 1 января произошла смена подрядчиков — компаний-перевозчиков бытовых отходов.