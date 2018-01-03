В Пензенской области готовится к запуску птицеперерабатывающий завод

Пенза, , 13:19 — REGNUM В Нижнеломовском районе Пензенской области готовится к запуску новый птицеперерабатывающий завод. В среду, 3 января, площадку посетил губернатор Иван Белозерцев, сообщает пресс-служба пензенского правительства.

В настоящее время на предприятии ГК «Дамате» начат монтаж оборудования, ежедневно здесь работают порядка 300 рабочих.

«Мы видим, что вторая очередь завода строится очень активными темпами, очень высокими. Я был здесь три недели назад, на это время сделан заметный шаг, здесь работают настоящие профессионалы», — отметил губернатор после осмотра нового завода.

Он отметил, что Пензенская область выполняет все обязательства, определенные инвестиционным соглашением, подписанным между правительством и ГК «Дамате», в частности, по инженерным коммуникациям и дорогам.

Предприятие ГК «Дамате» рассчитано на производство 155 тысяч тонн мяса в год. Выход на проектную мощность намечен на 2019 год, ввод завода в эксплуатацию планируется в ближайшие 2 месяца.

Общая стоимость самого крупного в истории Пензенской области инвестиционного проекта составила 41 млрд рублей, в том числе вложения в новый птицеперерабатывающий завод достигли 8 659 млн рублей.

Уже начат подбор персонала для предприятия — работу получили около 300 человек. Кроме того, в среднем около 100 новых рабочих мест создается в связи с увеличением мощностей компании на площадках по выращиванию птицы.

Ожидается, что к концу 2019 года численность персонала ГК «Дамате» достигнет 5500 человек.