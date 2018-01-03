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В первые дни года на пожарах в Псковской области погибли четыре человека

Происшествия

Основная причина — несоблюдение требований пожарной безопасности

Псков, 3 января 2018, 12:25 — REGNUM  С 30 декабря 2017 года по 1 января 2018 года на территории Псковской области зарегистрировано девять пожаров, на которых погибли четыре человека. Об этом в интервью ГТРК Псков сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин.

По его словам, причинами этих пожаров стал человеческий фактор.

«Как правило, это несоблюдений элементарных требований пожарной безопасности в быту — будь то неисправное печное отопление, ветхая электропроводка или неосторожное обращение с огнём», — отметил он.

По словам Якунина, с пиротехникой происшествий в регионе в новогодние праздники зарегистрировано не было.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области ИА REGNUM сообщили, что в новогодние праздники пожарные проводят рейды на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности. Такие профилактические рейды 2 января состоялись в Плюсском и Порховском районах, в последние дни 2017 года — в других районах Псковской области.

Отметим, что за 11 месяцев 2017 года в Псковской области произошло 693 пожара, в результате которых погибли 68 человек, в том числе три ребёнка.

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