В Ангарске пациентке удалили аппендикс и попутно приняли роды

Иркутск, , 10:06 — REGNUM Последний день 2017 года в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Ангарска (Иркутская область) был ознаменован нерядовым событием: операцию по удалению аппендицита пришлось совместить с родами. Причём, как сообщает телеканал «360° Ангарск», со ссылкой на источники в региональном минздраве, кесарево сечение не было запланированной операцией (срок беременности составлял более 30 недель). Принимать роды пришлось по причине случайного повреждения матки.

Между тем, ИА «Иркутск Онлайн» известило, что в спасении женщины и ребенка принимали участие сотрудники больницы скорой помощи и перинатального центра. Пациентка сейчас находится в одном из отделений БСМП, а её новорожденный ребенок — в роддоме.

Позднее министерство здравоохранения Иркутской области информацию о врачебной ошибке во время операции по удалению аппендицита отвергло, подчеркнув, что пациентка поступила в больницу с острым гнойным аппендицитом. Во время операции на аппендиксе начало происходить излитие околоплодных вод.

Как пояснил главный врач БСМП Ангарска Борис Басманов, аппендицит у беременной женщины — достаточно редкое явление:

«Данный случай был неординарный, сложнейший, однако наши врачи в буквальном смысле совершили подвиг и сделали все, чтобы сохранить жизнь и здоровье женщины и ее ребенка. Благодаря этому сейчас жизни и здоровью малыша и мамы ничего не угрожает. Более того, на дальнейшей репродуктивной функции женщины перенесенная операции никак не отразилась».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в региональном минздраве неоднократно заявляли, что некоторым местным «СМИ поставлена задача дискредитировать и демонизировать акушерско-гинекологическую службу и службу родовспоможения Иркутской области».

Позднее то же самое было сказано в связи с так называемым, инсулиновым скандалом.

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