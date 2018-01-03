Автобус с людьми сорвался в пропасть в Перу: 48 жертв

Лима, , 07:14 — REGNUM В Перу с обрыва упал пассажирский автобус. Инцидент произошёл в 70 километрах от Лимы. На участке серпантина, известного как «Поворот дьявола», столкнулись автобус с людьми и грузовая фура.

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Удар оказался такой силы, что автобус слетел в пропасть и упал с высоты почти 100 метров.

Изначально, представитель полиции латиноамериканской страны Дино Эскудеро сообщил, что количество погибших превышает 25. Затем число жертв выросло до 36 человек. По последним данных, автоавария унесла жизни 48 человек.

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Всего в автобусе находилось 55 человек. По предварительным данным, известно, что оба водителя двигались с превышением скорости. Это показал анализ данных GPS. Об этом в своём микроблоге в Twitter написал министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Гуифра.

Глава ведомства высказал солидарность с членами семьи жертв этой трагедии.

На месте ДТП работают экстренные службы. Точные причины аварии, а также личности погибших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, страшное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Перу и в апреле 2016 года. Он упал в пропасть неподалёку от города Инти в перуанской провинции Куско. Сообщалось о 40 погибших и 14 пострадавших.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на опасном участке горной дороги. В результате автобус выехала за пределы трассы и рухнул в ущелье, где протекает река Мапачо.

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