Среда, 3 Января 2018 года
08:48:10 МСК

Водитель иномарки повредил более 20 автомобилей на Украине

Происшествия

ДТП произошло во вторник, 2 января, на улице Евгения Коновальца в Ровно

Водитель иномарки повредил более 20 автомобилей на Украине
Mercedes

Киев, 2 января 2018, 23:18 — REGNUM  На Украине водитель Mercedes повредил бетонный забор и 25 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по Ровенской области.

ДТП произошло во вторник, 2 января, на улице Евгения Коновальца в Ровно. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.

Установлено, что виновником аварии стал 26-летний местный житель, управлявший автомобилем Mercedes S500.

«В результате столкновения были повреждены 5 автомобилей, которые стояли вдоль забора, — говорится в сообщении. — Кроме того, обломки бетонного забора повредили еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: На Украине в результате ДТП пострадали 12 человек

А также: В Киевской области попал в ДТП автобус с гражданами Белоруссии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить