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Подросток в США подозревается в убийстве членов семьи в новогоднюю ночь

Происшествия

ЧП произошло в ночь на 1 января в городе Лонг-Бранч в штате Нью-Джерси

Нью-Йорк, США, 2 января 2018, 20:19 — REGNUM  В США задержан 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве собственных родителей, сестры и друга. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло в ночь на 1 января в городе Лонг-Бранч в штате Нью-Джерси.

По данным телерадиокомпании, подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинения в убийстве четырех человек и хранении оружия.

Отмечается, что стрельба в доме, расположенном примерно в 50 км от Нью-Йорка, велась из легально купленного оружия.

В настоящее время стражи порядка выясняют мотивы злоумышленника.

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Бытовые убийства

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