Праздники в Саратовской области: беглый убийца и рейды с ОМОНом

Саратов, , 19:58 — REGNUM В Саратовской области с 31 декабря 2017 года до 1 января 2018 года прошло 120 массовых новогодних мероприятий. В них приняли участие более 36 тыс. человек. Общественный порядок и безопасность граждан обеспечены в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано, сообщает МВД по региону.

По информации полиции, правопорядок в новогоднюю ночь обеспечивали более 1100 сотрудников органов внутренних дел МВД России, а также члены народных дружин обеспечили.

Что касается других происшествий, то по данным спасателей, в новогоднюю ночь в Саратовской области произошло четыре пожара, из них в Саратове — один, три — в районах области. Пострадавших нет. Первое возгорание произошло в 00:16 часов: горел автомобиль «Форд Эксплорер» в селе Маянга Балаковского района. Предположительная причина пожара — неисправность узлов и механизмов транспортного средства. В 00:25 часов произошёл пожар в Саратове в двухэтажном доме в Заводском районе, из которого эвакуировано шесть человек, один житель был спасен. Через четыре часа на пульт «01» города Энгельса поступило сообщение о пожаре в доме на улице Мясокомбинат: эвакуировано семь человек, причина возгорания устанавливается.

Кроме того, сегодня, 2 января, появился первый арестант по уголовному делу. Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу 43-летнего мужчины, которому инкриминируют убийство. По версии следствия, 29 декабря 2017 года злоумышленник сбежал из колонии-поселения, расположенной на территории Красноармейского района, и отравился в Энгельсский район к своей супруге.

«Незадолго до этого женщина якобы сообщила ему о намерении расторгнуть с ним брак, в связи с чем мужчина решил ее убить. Приехав в частное домовладение, в вечернее время он нанёс супруге свыше 40 ударов ножом, после чего с места происшествия скрылся», — отмечают в следственном управлении СКР по Саратовской области, уточняя, что мужчина был осуждён в 2014 году за преступления против здоровья человека.

Ещё одно убийство произошло в ночь с 30 на 31 октября. По данным следствия, 37-летний мужчина распивал спиртное в компании приятелей в гостях у обвиняемого в Саратове. Между мужчинами произошел конфликт якобы на почве ревности к гостье, в ходе которого они вышли в помещение кухни, где хозяин квартиры нанес потерпевшему один удар ножом в спину. От полученного ранения гость скончался на месте. Злоумышленник задержан.

Власти отмечают, что для своевременного устранения аварий на предприятиях коммунального комплекса во всех муниципальных районах создано 340 специальных мобильных групп, в состав которых вошли 1920 специалистов ЖКХ и 1184 единицы специальной техники. В муниципальных районах создан аварийный запас материально-технических ресурсов на 13,4 млн рублей.

Кроме того, в охотничьих угодьях продолжаются совместные рейды комитета охотничьего хозяйства с сотрудниками Росгвардии, которые будут усилены личным составом ОМОНа.

«В январе сезон охоты на копытных животных — лося, косулю и оленя уже будет завершен», — напоминают в регионе.