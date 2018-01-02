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В Сочи в жилом доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Происшествия

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины ЧП

В Сочи в жилом доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие
Иллюстрация: Forumhouse.ru
Газовый баллон

Сочи, Краснодарский край, 2 января 2018, 16:09 — REGNUM  В Сочи в одном из частных жилых домов взорвалась газовоздушная смесь. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель оперативного штаба на месте ЧС.

ЧП произошло во вторник, 2 января, в Хостинском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали 3 человека (один ребенок и двое взрослых)

«В результате взрыва газовоздушной смеси газового баллона в частном домовладении на Новороссийском шоссе в Хостинском районе пострадали три человека», — сказал источник.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины ЧП.

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