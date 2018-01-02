Вторник, 2 Января 2018 года
20:49:02 МСК

В результате пожара в Бронксе ранения получили восемь человек

Происшествия

Их жизням ничего не угрожает

В результате пожара в Бронксе ранения получили восемь человек
Пожарный шланг

Нью-Йорк, США, 2 января 2018, 15:44 — REGNUM  По меньшей мере восемь человек пострадали 2 января в результате пожара в одном из зданий Бронкса, заявили в противопожарной службе Нью-Йорка, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным официальных лиц, возгорании произошло ранним утром в четырехэтажном здании, расположенном поблизости от Бронксского зоопарка.

Как сообщают местные СМИ, в здании находится 12 квартир, а возгорание, по всей видимости, началось в магазине мебели, занимающим первый этаж.

Большая часть ранений не сопряжена с угрозой для жизни пострадавших.

Нынешнее возгорание произошло на фоне более значительного пожара, такжепроизошедшего в Бронксе и унесшего жизни 12 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожарные в Нью-Йорке продолжают поиски выживших в огне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить