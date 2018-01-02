В результате пожара в Бронксе ранения получили восемь человек

Нью-Йорк, США, , 15:44 — REGNUM По меньшей мере восемь человек пострадали 2 января в результате пожара в одном из зданий Бронкса, заявили в противопожарной службе Нью-Йорка, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным официальных лиц, возгорании произошло ранним утром в четырехэтажном здании, расположенном поблизости от Бронксского зоопарка.

Как сообщают местные СМИ, в здании находится 12 квартир, а возгорание, по всей видимости, началось в магазине мебели, занимающим первый этаж.

Большая часть ранений не сопряжена с угрозой для жизни пострадавших.

Нынешнее возгорание произошло на фоне более значительного пожара, такжепроизошедшего в Бронксе и унесшего жизни 12 человек.

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