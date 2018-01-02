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Минивэн опрокинулся в Тульской области — есть пострадавшие

Происшествия

На трассе М-4 «Дон» опрокинулся минивэн Opel Vivaro

Минивэн опрокинулся в Тульской области — есть пострадавшие
Иллюстрация: Russianhighways.ru
Трасса М-4 «Дон»

Тула, 2 января 2018, 15:50 — REGNUM  В результате аварии с минивэном в Воловском районе Тульской области пострадали шесть человек, сообщает 2 января пресс-служба регионального управления МВД.

По данным пресс-службы ведомства, на 288-м километре трассы М-4 «Дон» опрокинулся минивэн Opel Vivaro. Сотрудники МВД установили, что Водитель Opel Vivaro не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и упало на бок. В ДТП пострадали сам водитель и пятеро пассажиров.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, по факту произошедшего проводится проверка. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, 30 декабря в Пермском крае в результате столкновения легкового автомобиля «Рено» и машины ГАЗ-32 841 погибли три человека, еще один пострадал.

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ДТП случилось на 81 км автодороги Оса-Чернушка в Чернушинском районе.

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Дорожно-транспортные происшествия
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