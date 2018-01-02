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В Ессентуках без тепла остались два микрорайона

Происшествия

Под отключение попали 70 многоквартирных домов

В Ессентуках без тепла остались два микрорайона
Нет тепла

Ессентуки, Ставропольский край, 2 января 2018, 15:11 — REGNUM  В городе Ессентуки без тепла остались около 70 многоэтажных домов, причиной отключения стало то, что в системе отопления произошла утечка теплоносителя, об этом 2 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Под отключение попали многоквартирные дома, расположенные во 2-м и 3-м микрорайонах, на улице Кисловодская и улице Вокзальная.

Над устранением аварии с 9 утра работают 6 сотрудников теплосети, также в решении проблемы участвует две единицы техники.

Представители пресс-службы администрации Ессентуков сообщили журналистам, что под отключение попали санатории «Дон» и «Юность», а также три школы и детских сада.

При этом представители администрации отметили, что власти держат ситуацию под контролем.

Напомним, ранее пресс-служба ГУ МЧС по Татарии сообщила, что 1 января 2018 года пожарным пришлось выехать по тревоге 43 раза. При этом 14 звонков оказались ложными.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии спасателей вызывали 1 января более 40 раз

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