В Петербурге сгорели палатки новогодней ярмарки

Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM На торговых площадках новогодней ярмарки в Московском районе Петербурга произошел пожар, сообщает 2 января пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Возгорание шести торговых палаток произошло на Московской площади города.

«02 января в 11:36 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Московская площадь. На территории «Новогодней ярмарки» происходило горение 6-ти торговых палаток на общей площади 30 кв. метров», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. В 11:50 возгорание было ликвидировано, в результате происшествия полностью выгорели все шесть палаток. Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, 1 января ИА REGNUM сообщало, что в Железнодорожном районе Воронежа в многоэтажном жилом доме произошел крупный пожар.

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Возгорание возникло на первом этаже дома № 20/1 по улице Старых Большевиков, в результате произошедшего погибло двое человек, 61-летний мужчина и 53-летняя женщина.