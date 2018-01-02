В Татарии спасателей вызывали 1 января более 40 раз

Казань, , 11:42 — REGNUM В Татарии спасатели опубликовали данные об итогах первого дня нового года. 1 января пожарные подразделения МЧС по Татарии выезжали по тревоге 43 раза, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Из них 14 звонков были ложными, семь раз спасатели выезжали на тушение мусора, пять раз — на взаимодействие с другими службами, трижды — из-за возгорания в связи с коротким замыканием, один раз — в бесхозное здание. Всего в первый день нового года пожарные республики ликвидировали девять возгораний, из них по одному — в многоквартирных домах, надворных постройках, в гараже, три — в бане, два — в транспортных средства.

Основные причины возгораний — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем, поджог.

Девять раз выезжали на вызовы дежурные подразделения ПСС при МЧС.

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