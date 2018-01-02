В Кузбассе девочка ранена осколками стекла, разбитого пиротехникой

Киселёвск, Кемеровская область, , 11:29 — REGNUM Двухлетняя девочка ранена новогодней ночью в Киселевске (Кемеровская область) осколками оконного стекла, разбитого сигнальной ракетой, сообщает 2 января пресс-служба регионального главка МВД.

По данным следователей, девочка в новогоднюю ночь наблюдала из окна своей квартиры на седьмом этаже за запуском пиротехники, и не предназначенная для развлечений парашютная ракета попала в стекло. Осколки стекла вызвали проникающее ранение правого глаза. Пострадавший ребенок доставлен в больницу на «скорой».

В настоящее время ведется расследование уголовного дела, говорится в сообщении пресс-службы, начат розыск лица или группы лиц, запускавших пиротехнику.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Напомним, 26 декабря ИА REGNUM сообщало, что из 39 человек, пострадавших во время фестиваля фейерверков в Ремедиосе (центральная часть Кубы), восемь человек находятся в критическом состоянии, среди пострадавших трое детей.

Трагедия произошла по причине того, что запущенный фейерверк поджёг коробки с пиротехникой и спровоцировал неконтролируемый разлёт взрывающихся зарядов.

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