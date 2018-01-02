Марийские спасатели спрогнозировали два возможных ЧС в 2018 году

Йошкар-Ола, , 10:42 — REGNUM Марийские спасатели опубликовали прогноз возникновения ЧС в 2018 году. По данным ГУ МЧС по Марий Эл, на всей территории республики возможно возникновение до двух чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В частности, в предстоящий паводковый период могут возникнуть происшествия, связанные с подтоплением территорий в Йошкар-Оле, Волжске, Звениговском, Горномарийском и Медведевском районах.

«Однако детальный прогноз гидрологического режима рек в весенний период возможен будет лишь после получения в конце зимы информации о сформировавшихся к тому времени запасов снега, глубины промерзания почвы, толщины льда на реках республики и об особенностях погодных условий», — говорят в ведомстве.

Наиболее неблагополучными в отношении пожарной обстановки в лесах летом 2018 года могут оказаться Волжский, Горномарийский, Килемарский, Звениговский и Медведевский районы. Наибольшее количество техногенных пожаров (в том числе в жилом секторе) с учетом данных многолетних наблюдений ожидается в Йошкар-Оле, Звениговском и Медведевском районах.

«Согласно статистике, основной причиной пожаров с гибелью людей остается неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении в состоянии алкогольного опьянения», — полагают в ГУ МЧС.

Максимальные значения количества ДТП прогнозируются в Йошкар-Оле, Волжском, Медведевском и Звениговском районах.

Если говорить об авариях на водопроводных, канализационных и тепловых сетях, то наиболее неблагополучными в этом отношении являются Йошкар-Ола, Волжск, Медведевский район. Наиболее неустойчивое электроснабжение потребителей прогнозируется в Волжске, Звениговском, Килемарском, Медведевском, Моркинском и Оршанском районах.