Бани и дома горят в Башкирии

Уфа, , 10:14 — REGNUM В Башкирии с 1 января 2018 года произошло 22 пожара. Из них восемь пожаров зарегистрировано в банях и семь в жилых домах, сообщает ГУ МЧС по республике.

Первое сообщение о возгорании поступило через полчаса после наступления нового года: горел жилой дом в одной из деревень Учалинского района. К прибытию брандмейстеров дом был полностью охвачен огнем. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Ещё один звонок спасателям поступил в 08:21 из Белебеевского района: в частном доме горел диван. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении. Днём горел дом в Кушнаренковском районе, в результате пожара полностью уничтожена кровля, значительно поврежден гараж и автомобиль ВАЗ-2190. Причина пожара — устанавливается.

По данным местных СМИ, вечером 31 декабря результате пожара погиб ребёнок. Портал Главные новости Стерлитамака сообщил, что в Уфе 31 декабря при пожаре в доме в Нижегородке погиб 4-летний ребенок: трагедия произошла, пока его мама была на работе. Со слов очевидцев, в доме также находился отчим малыша — он вышел из горящего здания самостоятельно.