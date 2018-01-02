Новый год начался в США с очередей в аэропортах

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Таможенная и пограничная служба США сообщила о том, что в некоторых аэропортах страны произошел сбой в системе обработки данных, на устранение которого понадобилось два часа, об этом 2 января сообщил портал The Guardian.

Произошедшая остановка работы системы привела к тому, что в аэропортах США образовались длинные очереди из пассажиров, прибывающих в страну.

Отключения системы обработки данных начались примерно в 19:30 по североамериканскому восточному времени, проблема была решена примерно в 21:30.

«На данный момент мы не выявили никаких признаков того, что сбой в обслуживании произошел в соответствии с чьим-то злым умыслом», — сообщил журналистам представитель таможенной и пограничной службы.

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«После временного отключения систем обработки данных службы таможенного и пограничного контроля все аэропорты снова подключены к сети. Во время сбоя служба обращалась к базам данных, которые связаны с национальной безопасностью, всех путешественников проверяли в соответствии с установленными стандартами безопасности», — такое заявление служба опубликовала на своей странице в Twitter.

Напомним, подобный сбой систем миграционного контроля в США уже происходил, причем, это было практически ровно год назад — в начале января 2017-го. Тогда в аэропортах также образовались огромные очереди.

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