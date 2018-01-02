От отравления угарным газом в Курганской области погибли 5 человек

п. Петропавловское, Курганская область, , 09:47 — REGNUM В результате отравления угарным газом в частном доме поселка Петропавловское в Курганской области погибли пятеро человек, сообщает 2 января пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Кроме пятерых погибших, в числе которых десятилетний ребенок, по сообщению пресс-службы, ещё двое человек пострадали. Пострадавшие на реанимобиле были доставлены в больницу.

По предварительной информации, причиной трагедии стала неисправность системы газового отопления дома.

«По предварительным данным смерть всех пятерых наступила от острого отравления угарным газом в результате неисправной работы оборудования газового отопления», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту произошедшего следователи ведут проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы случившегося.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, 1 января в жилом доме в селе Скворцовка в Курманаевском районе Оренбургской области из-за отравления угарным газом погибли семеро человек. По предварительной информации, причиной смерти людей стал угарный газ.

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Причиной отравления стала не полностью открытая задвижка печи дымохода.

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