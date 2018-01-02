Жестокое убийство в новогоднюю ночь совершено в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 00:23 — REGNUM В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства, совершённого в новогоднюю ночь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, 1 января в одном из дворов по улице Псковской областного центра была обнаружена голова мужчины.

Как выяснили следователи, в одной из квартир этого дома в новогоднюю ночь двое мужчин распивали спиртные напитки, между ними произошёл конфликт, в ходе которого хозяин квартиры отчленил голову гостю — предположительно, ножом ‑ и выбросил её на улицу.

В самой квартире следователями нашли тело погибшего мужчины, многочисленные следы крови, предметы одежды в крови и возможное орудие преступления.

По словам руководителя следственного отдела регионального следственного управления СКР по Великому Новгороду Александра Михайлова, подозреваемый — мужчина 1977 года рождения — на момент задержания находился в стадии сильнейшего опьянения и не мог объяснить причину своих действий.

В настоящее время он доставлен в следственный отдел, с ним проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого в убийстве под стражу — в ближайшее время документы будут направлены в Новгородский районный суд.