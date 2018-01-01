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Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Москве

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция

Москва, 1 января 2018, 22:51 — REGNUM  На севере Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу из окна жилого дома. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

ЧП произошло в понедельник, 1 января, по адресу: 3-й Хорошевский проезд, д. 7. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции была установлена квартира, из которой велась стрельба, и задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения, — сказал дежурный офицер. — У него был изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным охотничьим оружием».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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