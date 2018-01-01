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В Киевской области попал в ДТП автобус с гражданами Белоруссии

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 31 декабря 2017 г, в Иванковском районе

В Киевской области попал в ДТП автобус с гражданами Белоруссии

Киев, 1 января 2018, 20:49 — REGNUM  Пассажирский автобус, в котором находились граждане Белоруссии, перевернулся в Киевской области. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

ДТП произошло в воскресенье, 31 декабря 2017 г, в Иванковском районе.

«Большинство пассажиров — жители города Мозырь, — передает вещатель. — Все они возвращались из киевского аквапарка домой, намеревались успеть к Новому году».

Отмечается, что в результате инцидента никто не погиб.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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