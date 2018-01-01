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В Австралии потерпел крушение гидросамолет, есть жертвы

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 31 декабря 2017 г, в 50 км от Сиднея

В Австралии потерпел крушение гидросамолет, есть жертвы
Иллюстрация: Seaplanes.com.au
Самолеты авиакомпании Sydney Seaplanes

Канберра, 1 января 2018, 19:48 — REGNUM  Гидросамолет, принадлежащий авиакомпании Sydney Seaplanes, потерпел крушение в Австралии. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс.

ЧП произошло в воскресенье, 31 декабря 2017 г, в 50 км от Сиднея. По последним данным, в результате инцидента погибли 6 человек.

«Имена погибших пока не называются, — передает вещатель. — (…) О причинах крушения самолета пока ничего не сообщается».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Авиапроисшествия

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