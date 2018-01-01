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Два человека погибли в результате пожара в Воронеже

Происшествия

По данному факту проводится доследственная проверка

Два человека погибли в результате пожара в Воронеже
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Воронеж, 1 января 2018, 19:23 — REGNUM  В Железнодорожном районе Воронежа в многоэтажном жилом доме произошел крупный пожар. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Воронежской области.

Возгорание возникло на первом этаже дома № 20/1 по улице Старых Большевиков.

«После тушения пожара в квартире, расположенной на пятом этаже дома, обнаружено тело 61-летнего мужчины, на лестничном пролете между первым и вторым этажами в подъезде — тело 53-летней женщины, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, смерть погибших наступила в результате отравления окисью углерода».

По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будут назначены экспертизы (судебно-медицинская с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара).

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Пожары в жилых домах

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