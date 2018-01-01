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Теракт в Италии: Полиция нашла еще 12 самодельных взрывных устройств

Происшествия

От взрыва первой бомбы пострадали четыре человека

Теракт в Италии: Полиция нашла еще 12 самодельных взрывных устройств
Brian Adamson
Полиция

Турин, Италия, 1 января 2018, 15:59 — REGNUM  При взрыве самодельной бомбы в итальянском городе Турин пострадали четыре человека, теракт был осуществлен в новогоднюю ночь, об этом 1 января сообщает газета La Stampa.

Издание пишет, что взрыв произошел на окраине города, злоумышленники спрятали бомбу в мусорной корзине.

Двое пострадавших являются выходцами из Марокко, двое других — граждане Италии, один из них — 83-летний пенсионер. Все они получили ранения, о степени тяжести которых не сообщается.

Взрывная волна также повредила четыре припаркованных недалеко от места взрыва автомобиля. Кроме того, из-за теракта без стекол остались около 30 ближайших зданий.

После происшествия полиция города провела необходимые мероприятия, в результате обысков было обнаружено еще 12 самодельных взрывных устройств, а также некоторое количество боеприпасов. На данный момент обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, 28 декабря 2017 года в результате двойного теракта в столице Афганистана Кабуле погибли более 40 человек и около 30 получили ранения. Первую бомбу около полицейского участка взорвал террорист-смертник, еще два взрывных устройства были установлены на стенах городского центра культуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами двойного теракта в Кабуле стали более 40 человек

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Политическая жизнь Италии

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