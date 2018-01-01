Веселье новогоднее: автомобиль повис на мосту в Кузбассе

Кемерово, , 13:07 — REGNUM Веселье в первый день нового года могло закончится трагично для водителя и пассажиров автомобиля, попавшего в ДТП на мосту через реку Бачат в Гурьевске (Кемеровская область). На фото и видеокадрах, обсуждаемых сейчас в группе «Подслушано. Гурьевск», видно, что транспортное средство, пробив ограждение, повисло над водой.

По свидетельству очевидца, который и вызвал сотрудников ГИБДД, водитель машины, вероятно, мог быть в нетрезвом состоянии. Во всяком случае, утверждается, что сразу после аварии он и пассажиры попытались самостоятельно вернуть автомобиль на дорогу и уехать.

«Повезло, что в Бачат не упал, вытащить бы не успели», — полагает горожанин.

Еще одно серьезное ДТП в Кемеровской области произошло накануне днем. Лобовое столкновение, произошедшее в сложных погодных условиях, унесло жизнь троих: водителя Toyota, допустившего лобовое ДТП, водителя «ВАЗа», его супруги и сына.

Всего, по данным ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, всего за первый день нового года в Кузбассе произошло и 7 серьезных дорожно-транспортных происшествий.