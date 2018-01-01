Во Владивостоке из-за петарды без света остался крупный район

Владивосток, , 11:21 — REGNUM Во Владивостоке крупный район остался без света в новогоднюю ночь из-за петарды, сообщает портал «Вести.Приморье».

Пользователи социальных сетей опубликовали фото и видео происшествия. По предварительным данным, инцидент произошел под ЛЭП на улице Горной, в районе дома 33. Группа молодых людей запускала гигантские хлопушки и в результате произошло короткое замыкание электросетей.

По ЛЭП, пишут очевидцы, гуляла дуга, а затем вспыхнуло пламя и послышался взрыв. В итоге район остался без света — обесточило дома на улицах Горная, Луговая, Каплунова и Никифорова.

Неисправность удалось оперативно устранить городским службам. В компании «Приморские электрические сети» уточнили, что из-за короткого замыкания были отключены три подстанции.

Отключенная мощность составила 7 МВт. Следы короткого замыкания были обнаружены на опоре №18 линии 35 кВ «А-З. После осмотра оборудования энергетики возобновили подачу электроэнергии потребителям.